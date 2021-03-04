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عبر “زووم” .. طبيب يحضر محاكمته من غرفة العمليات

عبر “زووم” .. طبيب يحضر محاكمته من غرفة العمليات
http://almnatiq.net/?p=957034
المناطق - وكالات

أصيب قاض أمريكي بالذهول عندما شاهد جراحا يحضر محكمة افتراضية، وهو داخل غرفة عمليات، حيث كان يجري عملية جراحية لأحد المرضى.
وعقدت محكمة في ولاية كاليفورنيا محاكمة افتراضية عبر تطبيق “زووم” بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي تجعل من الحضور الوجاهي متعذرا، بحسب “سكاي نيوز”.
وكانت القضية المنظورة أمام المحكمة تتعلق بدعوى على الطبيب في شأن مروري.
وفي بداية الجلسة، ظهر الدكتور سكوت جرين مرتديا القناع الطبي والرداء الخاص بغرفة العمليات، الأمر الذي أثار استغراب فريق المحكمة.
وزاد الاستغراب، عندما قال الجراح بأن هناك مريضا يجري له حاليا عملية جراحية بالتزامن مع المحكمة.
وفي بداية تسجيل “زووم” الذي نشر على شبكات التواصل، قال الطبيب جرين وهو منهمكا في العمل، أنا في غرفة العمليات الآن وجاهز للمحاكمة”.
لكن كاتب المحكمة قال “ما لم أكن مخطئا، أرى مدعى عليه موجودا في منتصف غرفة العمليات ويبدو أنه يشارك بنشاط في تقديم الخدمات للمريض. هل هذا صحيح يا سيد جرين؟”.
ورغم أن الجراح جرين أخبر المحكمة أن هناك أطباء آخرين يعتنون بالمريض، إلا أن المحكمة شددت على أنه من غير المناسب إتمام المحاكمة في مثل هكذا ظرف.
وقال كاتب المحكمة، “سأحدد موعدا مختلفا عندما لا تكون مشغولا بتقديم خدمات للمرضى”.

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