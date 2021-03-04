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فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية

فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية

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فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية

فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية
FILE PHOTO: A 3D-printed Facebook logo is seen placed on a keyboard in this illustration taken March 25, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
http://almnatiq.net/?p=957038
المناطق - وكالات

في الوقت الذي تستعد فيه شركة فيسبوك الأمريكية لطرح أول نظارة ذكية من إنتاجها في وقت لاحق من العام الحالي، يناقش العاملون في الشركة حالياً إمكانية إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى النظارة.

ونقل موقع باز فيد نيوز عن مصادر وصفها بالمطلعة القول إن أندرو بوسورث المسؤول عن قطاع تكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي في فيسبوك أبلغ العاملين في الشركة بأنها تدرس حالياً الجوانب القانونية والمتعلقة بحماية الخصوصية المرتبطة باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه.

وبحسب موقع بوز فيد نيوز فإن أحد موظفي فيسبوك سأل المدير التنفيذي المسؤول عن تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه عن المخاوف المتعلقة بالأضرار المحتملة لاستخدام مثل هذه التكنولوجيا، فقال بوسورث للموظف إن “التعرف على الوجوه قد يكون المشكلة الشائكة، حيث الفوائد واضحة جداً، والمخاطر واضحة جداً أيضاً، ولا نعرف أين توجد نقطة التوازن بين هذه الأشياء”.

وفي سلسلة تغريدات أكد بووسورث أنه تحدث عن تكنولوجيا التعرف على الوجه خلال اجتماع مع موظفي فيسبوك وكتب على موقع تويتر “أنا قلت بالتحديد إن المنتج المنتظر (النظارة الذكية) سيكون جيداً بدونها (تكنولوجيا التعرف على الوجه)، لكنه سيكون أفضل استخدام لهذه التكنولوجيا في بعض الحالات إذا تم ذلك بطريقة تضمن رضا الناس والسلطات الرقابية”.

وأضاف أن النظارة المزودة بتكنولوجيا التعرف على الوجه قد تكون مفيدة في معرفة اسم شخص تتحدث إليه ولكن لا تذكر اسمه على سبيل المثال. كما أشار إلى حالة مرضية تعرف باسم فقدان القدرة على التعرف على الوجوه وفيها يعاني الشخص من صعوبة التعرف على الوجوه المألوفة لديه والمعروفة له.

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