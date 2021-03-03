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لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل

لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل

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لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل

لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل
http://almnatiq.net/?p=957052
المناطق- تبوك:

دعت لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمزرعة النموذجية في عامها الثلاثون المزارعين في منطقة تبوك للتسجيل في المنافسة للحصول على الجائزة لهذا العام 1442هـ .
وحددت اللجنة كلاً من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمكاتب والوحدات التابعة وصندوق التنمية الزراعي والمكاتب التابعة له في المحافظات والمراكز، للتسجيل من خلال تعبئة النموذج المعد والموضح به الاشتراطات الواجب توفرها في المزعة.

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