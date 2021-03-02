تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

حققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ثلاث جوائز في المسابقة التي نظمها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود في دورتها الثالثة .

وحصل المشرف التربوي سعد بن سليم الحبيشي على الجائزة عن بحثه في مجال العلوم ” فاعلية مجتمعات التعلم الافتراضية في تنمية الممارسات التأملية لدى معلمي العلوم”، كما حصلت المشرفات التربويات عبير كعكي وأماني السناني وحنان الرفاعي وسامية الجهني على الجائزة عن بحثهم المشترك بعنوان ” فاعلية برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التدريسية لدى معلمات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”، فيما حصلت المعلمة عبير باجنيد على الجائزة عن بحثها الذي قدمتهُ في مجال الرياضيات بعنوان ” فاعلية استخدام التدوين البصري في زيادة دافعية المتعلم نحو مادة الرياضيات ورفع التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية “.