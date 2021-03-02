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تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

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تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة
http://almnatiq.net/?p=957058

حققت إدارة التعليم بمحافظة ينبع ثلاث جوائز في المسابقة التي نظمها مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود في دورتها الثالثة .
وحصل المشرف التربوي سعد بن سليم الحبيشي على الجائزة عن بحثه في مجال العلوم ” فاعلية مجتمعات التعلم الافتراضية في تنمية الممارسات التأملية لدى معلمي العلوم”، كما حصلت المشرفات التربويات عبير كعكي وأماني السناني وحنان الرفاعي وسامية الجهني على الجائزة عن بحثهم المشترك بعنوان ” فاعلية برنامج مقترح قائم على تطوير الممارسات التدريسية لدى معلمات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”، فيما حصلت المعلمة عبير باجنيد على الجائزة عن بحثها الذي قدمتهُ في مجال الرياضيات بعنوان ” فاعلية استخدام التدوين البصري في زيادة دافعية المتعلم نحو مادة الرياضيات ورفع التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية “.

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