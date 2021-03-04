احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي
منطقة المدينة المنورة
 السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية
أبرز المواد
 تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة
منطقة المدينة المنورة
 انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والغبارعلى مناطق من المملكة
أبرز المواد
 لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل
منطقة تبوك
 فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية
أبرز المواد
 رصد شق جليدي مخيف في القطب الجنوبي
أبرز المواد
 عبر “زووم” .. طبيب يحضر محاكمته من غرفة العمليات
أبرز المواد
 ديك يقتل صاحبه في الهند.. واحتجازه في مركز للشرطة
منوعات
 تقنية جديدة لتخزين البيانات أسرع 10 مرات من وحدات الذاكرة الوميضية
أبرز المواد
 الكاظمي: الجهة التي قصفت قاعدة عين الأسد ليس لها انتماء حقيقي إلى العراق
أبرز المواد
 دراسة: هذا النوع من الكربوهيدرات يهدد القلب
أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي

أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي

منطقة المدينة المنورة
السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

أبرز المواد
تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

منطقة المدينة المنورة
انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والغبارعلى مناطق من المملكة

انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والغبارعلى مناطق من المملكة

أبرز المواد

أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي

http://almnatiq.net/?p=957064
المناطق - واس

إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة , معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.
واستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء لشرح موجز عن استراتيجية البريد السعودي والانجازات التي تم تحقيقها على الصعيد المحلي والعالمي, حيث قفزت المؤسسة (18) مرتبة في المؤشر المتكامل لتطوير بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريد الدولي (UPU) لعام 2020م لتحتل المرتبة (50) عالمياً والمرتبة (2) عربياً، مشيداً سموه بجهود وأعمال مؤسسة البريد السعودي وما تُقدمه من خدمات حكومية وتجارية، وما حققته من تطور ملموس لخدمة المواطن والمقيم.
كما استعرض معالي رئيس البريد أهم وأبرز أعمال ومشاريع المؤسسة التي تم انجازها بمنطقة المدينة المنورة للعام 2020، وكذلك المبادرات والجهود التي تمت خلال جائحة كورونا بالمنطقة كمبادرة “خير المدينة” لتوصيل السلال الغذائية.

روابط ذات صلة

تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة

تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة
“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة

“مستقبل الطالبة التعليمي والمهني” برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة
تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع

تدشين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الهيئة الملكية بينبع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*