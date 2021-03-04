أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي

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إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة , معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

واستمع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء لشرح موجز عن استراتيجية البريد السعودي والانجازات التي تم تحقيقها على الصعيد المحلي والعالمي, حيث قفزت المؤسسة (18) مرتبة في المؤشر المتكامل لتطوير بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريد الدولي (UPU) لعام 2020م لتحتل المرتبة (50) عالمياً والمرتبة (2) عربياً، مشيداً سموه بجهود وأعمال مؤسسة البريد السعودي وما تُقدمه من خدمات حكومية وتجارية، وما حققته من تطور ملموس لخدمة المواطن والمقيم.

كما استعرض معالي رئيس البريد أهم وأبرز أعمال ومشاريع المؤسسة التي تم انجازها بمنطقة المدينة المنورة للعام 2020، وكذلك المبادرات والجهود التي تمت خلال جائحة كورونا بالمنطقة كمبادرة “خير المدينة” لتوصيل السلال الغذائية.