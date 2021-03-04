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” التدريب التقني ” بتبوك يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

” التدريب التقني ” بتبوك يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=957074
المناطق - تبوك

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك امس في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م بالمنطقة، وذلك بندوة إلكترونية بعنوان ” ثقافة السلامة الوقائية شارك فيها عدد من ممثلي منشآت الإدارة التدريبية ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن الندوة شملت ثلاث جلسات تمثلت في ورقة عمل عن أنواع المخاطر في بيئة العمل وتقييمها وورقة عمل في السلامة المنزلية فيما تناولت الجلسة الثالثة ورقة عمل عن السلامة الوقائية في جائحة كورونا وماقبل وقوع الحوادث – لاقدر الله -.

وأكد سعي الإدارة الدائم إلى تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية وإيصال الرسائل التوعوية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لجميع المواطنين والمقيمين .

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