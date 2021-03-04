اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”

كشفت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض يجري “مناقشات عاجلة” حول كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف الجناح الأمريكي في قاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحافيين، قبل اجتماع مع مشرعين في المكتب البيضاوي: “حمداً لله لم يُقتل أحد في الهجوم الصاروخي.. نعمل على تحديد هوية المسؤولين، وسنصدر قراراتنا عندما نصل إلى هذه اللحظة”، مضيفاً أن “مسؤولين أمريكيين يدرسون الحادث عن كثب”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز، إن “الهجوم الأخير يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران”، لكن البنتاغون قال إن “من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات”.

الأربعاء، سقطت 10 صواريخ داخل “قاعدة الأسد” الجوية في الأنبار غربي العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى وفاة متعاقد أمريكي مدني بنوبة قلبية. وتتولى القوات الأمنية العراقية التحقيقات.