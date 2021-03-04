تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة

المناطق - وكالات

قال المدير المالي لشبكة تويتر، نيد سيجال، إن الشبكة الاجتماعية ليست قلقة حيال التحديثات المنتظر تطبيقها من جانب شركة أبل بخصوص جمع بيانات مستخدمي هواتفها “آيفون” و”آيباد” لاستهدافهم بالإعلانات.

وأوضح سيجال أن تويتر لا تعتمد بشكل كبير على استخدام بيانات المستخدمين، وخاصة الرقم الإعلاني الخاص بأجهزتهم IDFA، إذ أنها تُعتبر أقل استخداماً لبيانات جمهورها مقارنة ببقية الشبكات الاجتماعية.

وأشار مدير تويتر المالي، خلال مؤتمر “مورجان ستانلي” للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، إلى أن التحديثات الجديدة التي ستطبقها أبل، ابتداءاً من الإصدار الرسمي القادم من نظام تشغيل “آيفون iOS14.5″، ستقدم مستوى أكثر تكافؤاً من التنافسية بين جميع الشبكات الاجتماعية،

وتابع سيجال: “ستواجه جميع شبكات التواصل الاجتماعي نفس العقبات،ما سيعطي تويتر فرصة للمنافسة”.

ولا تخطط تويتر للمجازفة بإظهار رسالة تنبيهية للمستخدم تطلب منه الحصول على إذن استخدام بعض البيانات من هاتفه، بحكم التحديث الجديد، لأن لكل تطبيق فرصة واحدة فقط للحصول على موافقة المستخدم.

وأضاف المدير المالي لتويتر قائلاً: “سيكون علينا التفكير في أفضل طريقة عقلانية لطلب إذن المستخدم، قبل أن نبادر وننفذ ذلك”.

و أغضبت تحديثات أبل الجديدة العديد من الشركات والمؤسسات الإعلانية، وعلى رأسها فيسبوك، واشتعلت حرب البيانات بين العملاقين.

وقام فيسبوك مؤخراً بإطلاق حملة إعلانية داعمة للإعلانات الموجهة التي تشكل المحرك لإيرادات المنصات الإلكترونية المجانية، والتي تتعرض إلى انتقاد من الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” بسبب نقص شفافيتها وشهيتها الزائدة لجمع البيانات الشخصية للمستخدمين.