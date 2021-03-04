احدث الأخبار

تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة
أبرز المواد
 اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”
أبرز المواد
 لا لتغريد الإرهابيين .. مشروع بواشنطن حول وسائل التواصل
أبرز المواد
 ” التدريب التقني ” بتبوك يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
منطقة تبوك
 أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس مؤسسة البريد السعودي
منطقة المدينة المنورة
 السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية
أبرز المواد
 تعليم ينبع يحصد ثلاث جوائز في مسابقة التميز البحثي في دورتها الثالثة
منطقة المدينة المنورة
 انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والغبارعلى مناطق من المملكة
أبرز المواد
 لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية تدعو المزارعين للتسجيل
منطقة تبوك
 فيسبوك تدرس إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه إلى نظاراتها الذكية
أبرز المواد
 رصد شق جليدي مخيف في القطب الجنوبي
أبرز المواد
 عبر “زووم” .. طبيب يحضر محاكمته من غرفة العمليات
أبرز المواد
تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة

تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة

أبرز المواد
اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”

اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”

أبرز المواد
لا لتغريد الإرهابيين .. مشروع بواشنطن حول وسائل التواصل

لا لتغريد الإرهابيين .. مشروع بواشنطن حول وسائل التواصل

أبرز المواد
” التدريب التقني ” بتبوك يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

” التدريب التقني ” بتبوك يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

منطقة تبوك

تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة

تويتر: تحديثات أبل بخصوص بيانات المستخدمين ستشعل المنافسة
http://almnatiq.net/?p=957084
المناطق - وكالات

قال المدير المالي لشبكة تويتر، نيد سيجال، إن الشبكة الاجتماعية ليست قلقة حيال التحديثات المنتظر تطبيقها من جانب شركة أبل بخصوص جمع بيانات مستخدمي هواتفها “آيفون” و”آيباد” لاستهدافهم بالإعلانات.

وأوضح سيجال أن تويتر لا تعتمد بشكل كبير على استخدام بيانات المستخدمين، وخاصة الرقم الإعلاني الخاص بأجهزتهم IDFA، إذ أنها تُعتبر أقل استخداماً لبيانات جمهورها مقارنة ببقية الشبكات الاجتماعية.

وأشار مدير تويتر المالي، خلال مؤتمر “مورجان ستانلي” للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، إلى أن التحديثات الجديدة التي ستطبقها أبل، ابتداءاً من الإصدار الرسمي القادم من نظام تشغيل “آيفون iOS14.5″، ستقدم مستوى أكثر تكافؤاً من التنافسية بين جميع الشبكات الاجتماعية،

وتابع سيجال: “ستواجه جميع شبكات التواصل الاجتماعي نفس العقبات،ما سيعطي تويتر فرصة للمنافسة”.

تصميم افتراضي لعلامة نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 14.5 - ماك رامورز

ولا تخطط تويتر للمجازفة بإظهار رسالة تنبيهية للمستخدم تطلب منه الحصول على إذن استخدام بعض البيانات من هاتفه، بحكم التحديث الجديد، لأن لكل تطبيق فرصة واحدة فقط للحصول على موافقة المستخدم.

وأضاف المدير المالي لتويتر قائلاً: “سيكون علينا التفكير في أفضل طريقة عقلانية لطلب إذن المستخدم، قبل أن نبادر وننفذ ذلك”.

و أغضبت تحديثات أبل الجديدة العديد من الشركات والمؤسسات الإعلانية، وعلى رأسها فيسبوك، واشتعلت حرب البيانات بين العملاقين.

وقام فيسبوك مؤخراً بإطلاق حملة إعلانية داعمة للإعلانات الموجهة التي تشكل المحرك لإيرادات المنصات الإلكترونية المجانية، والتي تتعرض إلى انتقاد من الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” بسبب نقص شفافيتها وشهيتها الزائدة لجمع البيانات الشخصية للمستخدمين.

روابط ذات صلة

اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”

اجتماع عاجل في البيت الأبيض لبحث الرد على هجوم “عين الأسد”
لا لتغريد الإرهابيين .. مشروع بواشنطن حول وسائل التواصل

لا لتغريد الإرهابيين .. مشروع بواشنطن حول وسائل التواصل
السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

السفير المعلمي يلتقي افتراضيا بطلاب أكاديمية باينون الثانوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*