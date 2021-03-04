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بومبيو يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية: مستعد دائماً للقتال

بومبيو يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية: مستعد دائماً للقتال
http://almnatiq.net/?p=957102
المناطق - وكالات

رفض وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، استبعاد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، في حال “لم يسع الرئيس السابق دونالد ترمب إلى المنصب مجدداً”، مؤكداً أنه “مستعد دائماً للقتال”.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “إنني أهتم بأمريكا بشدة، وكنت جزءاً من الحركة المحافظة لفترة طويلة جداً، وأرغب في الاستمرار في ذلك”.

وبسؤاله عن “التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن”، أضاف بومبيو أن “السياسة الخارجية في عهد الديمقراطيين، انتقلت من سياسة أمريكا أولاً، إلى إلقاء اللوم على أمريكا أولاً”.

وأعرب بومبيو عن قلقه من مناقشة “كيف ينظر قادة العالم إلى بايدن”، موضحاً: “يراقب قادة العالم ونظرائي، الولايات المتحدة عن كثب، إذ يشاهد الزعماء في جميع البلدان كل بيان يتم الإدلاء به، وكل خطوة”.

“الفريق بين ترمب وبايدن”

وقارن مايك بومبيو تفاعل ترمب المستمر مع الصحافة، مقارنة مع بايدن، قائلاً إن “الرئيس ترمب كان سيكون موجوداً بشكل أكبر، وكان ليتحدث مع وسائل الإعلام طوال الوقت، وذلك ربما أكثر من أي رئيس في الوقت الحالي”، مضيفاً أنه “كان يتعامل مع وسائل الإعلام في مجموعة واسعة من المواضيع، ولكن عندما لا يستطيع القائد فعل ذلك، وعندما لا يستطيع الرد على الأسئلة، وعندما لا يستطيع شرح سياساته، وعندما يبدو أنه يختبئ وراء الموظفين، أو لمجرد أنه ليس لديه الوقت، فإن قادة العالم سيطرحون تساؤلاتهم عن ذلك”.

وتابع بومبيو: “عندما تُظهر الولايات المتحدة ضعفاً، فإن ذلك يشكل خطراً حقيقياً على جنودنا في جميع أنحاء العالم”. 

ورأى بومبيو أن الصين تمثل “التهديد الأكبر لأسلوب حياتنا الأساسي في الولايات المتحدة”، وحض بايدن على “التعامل معها على هذا النحو”، قائلاً: “آمل أن تأخذ الإدارة الحالية هذا التهديد على محمل الجد، فالشعب الأمريكي يستحق ذلك، وأنا أعلم أنهم سيطالبون به”.

العودة إلى الساحة

وكان موقع “أكسيوس”، قال في 25 فبراير الجاري، إن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يخطط لاستعراض قوته والمنافسة في السباق الانتخابي عام 2024.

وأشار إلى أن بومبيو عاد بسرعة إلى المعركة السياسية، ويجمع الأموال للمرشحين الجمهوريين، ويلقي خطابات في تجمعات سياسية رئيسية، وانضم إلى مجموعة مناصرة يديرها المحامي السابق لدونالد ترمب.
 
ووفقاً للموقع، يعتبر كثيرون وزير الخارجية السابق، منافساً محتملاً في سباق الرئاسة عام 2024. 

كما تشير تحركاته هذا الأسبوع، إلى أنه يعمل على إبقاء اسمه بارزاً في العناوين الرئيسية، وتعزيز نهج سياسي مبني إلى حد كبير على سياسات خارجية، تتناقض ببساطة مع سياسات البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن.

ولفت الموقع، إلى أن بومبيو يربط اسمه بجهود جمع التبرعات نيابة عن الجمهوريين في مجلس النواب الذين يتطلعون إلى استعادة السيطرة على المجلس العام المقبل.

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