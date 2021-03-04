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حملة لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بوادي الدواسر

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حملة لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بوادي الدواسر

حملة لتطعيم الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=957109
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

يُنظم مكتب البيئة والمياه والزارعة بمحافظة وادي الدواسر ، حملة لتطعيم الأبقار والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية ، خلال الفترة من 23 رجب الحالي إلى الثلاثين  من شعبان القادم ، والتي تهدف إلى الارتقاء بمجالي إنتاج وإكثار الثروة الحيوانية بالمملكة والحد من انتشار هذا المرض الوبائي والسيطرة عليه؛ وذلك لتفادي الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج بسبب الإصابة . 

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم ماشيتهم ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم طلب موعد تحصين عن طريق “منصة أنعام” والتعاون مع الفرق المختصة بالتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية كونها من الأمراض الشديدة العدوى بين الحيوانات ، وذلك حفاظاً على مالديهم من ماشية ،وحفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة ، مؤكدا أهمية هذه الحملة في التقليل من معدلات الإصابات والنفوق في الحيوانات المستهدفة عبر زيادة نسبة المناعة لها ضد هذه الأمراض ما يقلل من استخدام الأدوية والمضادات الحيوانية. 

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