“سعود الطبية” تطلق حملة لقاح كوفيد-19 للمرضى بمنازلهم

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أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية حملة تطعيم للمرضى المسجلين بالبرنامج، بلقاح كورونا كوفيد–19 في منازلهم؛ لوقاية هؤلاء المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة د. غسان وطفه أن الحملة تستهدف جميع المرضى المسجلين والمؤهلين لأخذ التطعيم، وتقوم فرق إدارة الرعاية المنزلية بالتواصل مع ما يقارب من 800 مريض من المرضى المسجلين في برنامج الرعاية المنزلية خلال الفترة القادمة.

ونوه د.غسان بأن هذه الحملة تحظى بدعم من المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي لتطعيم مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ومرافقيهم، وبدعم من وزارة الصحة ممثلة بتجمع الرياض الصحي الأول.

وأشاد د.غسان بالجهود التي تبذلها الفرق المشرفة على حملة التطعيم مع مراعاة إجراءات السلامة وتعتبر حملة التطعيم التي تقوم الإدارة بتنفيذها خطوة هامة في مسيرة توسيع القدرات الخاصة بتطعيم وتحصين السكان ويعد استهداف المرضى والأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى خطوة في الإتجاه الصحيح لتعزيز حمايتهم جميعاً وتحصينهم ضد المرض، خصوصا أن مرضى الرعاية الصحية المنزلية من الفئات الأكثر خطورة من المعاناة من المرض كما يعانون من صعوبات بالوصول لمراكز التطعيم نتيجة أوضاعهم الصحية.

وأضاف: تم تدريب الفرق بمراكز تطعيم التجمع وتجهيز ما يلزم حيال ذلك؛ وذلك بالتعاون مع الرعاية الصيدلانية في مدينة الملك سعود الطبية .