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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير

المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير
http://almnatiq.net/?p=957126
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، طرح مناقصة لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أبريل – مايو 2021م)، وذلك لتعزيز المخزونات في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر، بواقع (6) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (360,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180,000) طن.
وأشار إلى أن المناقصة تأتي في إطار تعزيز المخزونات المحلية في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص باستكمال استعداداته لتولي مهمة استيراد وبيع الشعير حيث تواصل المؤسسة استكمال إجراءات تأهيل الشركات من خلال منصة “استيراد”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إسناد مهمة استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجه الدولة -حفظها الله- بزيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

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