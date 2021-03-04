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الأمير عبد العزيز بن سعود يرأس الدورة الـ 47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الأمير عبد العزيز بن سعود يرأس الدورة الـ 47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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الأمير عبد العزيز بن سعود يرأس الدورة الـ 47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

الأمير عبد العزيز بن سعود يرأس الدورة الـ 47 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
http://almnatiq.net/?p=957129
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات والتوصيات.
وفي نهاية الاجتماع، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود، الهوية الجديدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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