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رئيس بلدية البكيرية يبحث مع جمعية “البر ” سبل التعاون

رئيس بلدية البكيرية يبحث مع جمعية “البر ” سبل التعاون

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رئيس بلدية البكيرية يبحث مع جمعية “البر ” سبل التعاون

رئيس بلدية البكيرية يبحث مع جمعية “البر ” سبل التعاون
http://almnatiq.net/?p=957135
البكيرية - محمد المسلم

بحث رئيس بلدية البكيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة سبل التعاون المشترك بين البلدية وجمعية البر الخيرية بالمحافظة ،جاء ذلك خلال لقاء “الخليفة” رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ أحمد بن محمد النملة ومدير الجمعية الأستاذ حمد بن راشد البنية بمقر البلدية ،مؤكداً حرص البلدية على التعاون مع مؤسسات المجتمع بما يسهم في خدمة المواطن معرباً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء جمعية البر الخيرية على ما يقومون به من خدمات نبيلة تخدم المجتمع ، متمنياً لهم التوفيق في عملهم الخيري والإنساني .

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