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القوات الجوية السعودية تكمل استعداداتها لتمرين “علم الصحراء” بالإمارات

القوات الجوية السعودية تكمل استعداداتها لتمرين “علم الصحراء” بالإمارات
http://almnatiq.net/?p=957138
المناطق - وكالات

أبدت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “علم الصحراء 2021″، جاهزيتها للمشاركة في التمرين الذين ستشهده دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الجاري.

وتشارك المملكة بعدد من الطائرات المقاتلة الحديثة، من نوع إف-15إس أي”، مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

ووقف قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، على استعدادات المجموعة المشاركة في التمرين، وحض المشاركين من ضباط وأفراد وأطقم فنية على “بذل الجهد والاستفادة الكاملة من هذا التمرين، بما يعود عليهم بالنفع في تأدية مهامهم القتالية على أكمل وجه”.

الأمير تركي بن بندر في صورة تذكارية مع المشاركين في تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

 وأكد الأمير تركي بن بندر ضرورة تقيد الجميع، بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على سلامة التنفيذ.

وكان قد استمع إلى إيجاز من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في الاستعدادات، وجاهزية الطاقات البشرية والمنظومات.

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