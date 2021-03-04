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أمانةمنطقة جازان تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت بمحافظة الريث

أمانةمنطقة جازان تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت بمحافظة الريث
http://almnatiq.net/?p=957164
المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الريث جولاتها الرقابية اليوم، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته من تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت و المحال المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق “توكلنا”, ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.

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