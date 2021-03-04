17 ورقة علمية تناقش رعاية الموهبة بتعليم المدينة المنورة

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دشن مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم أمس, فعاليات “اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021م” الذي تنظمه إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم المنطقة, وذلك عبر الاتصال المرئي .

وتشمل الفعاليات 17 ورقة علمية وورشاً تدريبية, ولقاءً تحفيزياً, وبرنامجاً مدرسياً, تناقش رعاية الموهبة في ضوء رؤية المملكة 2030م, تتناول الدور التكاملي لمؤسسات التعليم العام والعالي في رعاية الموهبة, وسبل توجيه الموهبة نحو الابتكار والتصنيع الرقمي, ودور مكاتب التعليم في رعاية الموهبة.

وتتضمن الفعاليات التي تنفّذ على مدى أسبوع, برنامج “بصمة موهوب في زمن الجائحة” و تجارب في الموهبة و رعايتها في المدرسة.