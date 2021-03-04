أكثر من 33 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران

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قدّمت العيادات الخارجية بمستشفيات صحة نجران خدماتها خلال شهر يناير من العام الجاري لعدد 33936 مستفيداً وذلك في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضحت صحة نجران أن مستشفى الملك خالد استقبل 13849 مراجعاً, فيما راجع مستشفى نجران العام 4394 , واستقبلت العيادات الخارجية بمجمع إرادة للصحة النفسية 1362 مراجعاً, ومستشفى شرورة العام 3823 مراجعاً, إضافة إلى مراجعة 2235 لمستشفى حبونا العام وتقديم الخدمات الاستشارية في مستشفى الولادة والأطفال لعدد 4348 مراجعاً, وكذلك مستشفى ثار العام 1580مراجع, ومستشفى يدمة العام 880 مراجعاً, ومستشفى بدر الجنوب 611 مراجعاً كما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفى خباش العام عدد 854 مراجعاً .

يذكر أن (صحة نجران) دعمت مرافقها الصحية خلال العام 2020 بعدد 186 طبيبًا استشاريًّا، وأخصائيًّا، ومقيمًا، وذلك في عدد من التخصصات شملت: الباطنة، والعناية المركزة، والصحة العامة، والقلب، والتخدير، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وتخصصات عامة.

ويأتي ذلك تواصلاً لجهود (صحة نجران) ضمن برامج التحسين لرفع مستوى الأداء وتجويد الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في جميع مرافقها الصحية، والعمل على تقليص الإحالات إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة خارج المنطقة، في ظل تواجد كوادر طبية مؤهلة في تخصصات نادرة ودقيقة؛ حيث أجرت هذه الكوادر الطبية عمليات نوعية في تخصصات القلب، والأورام، وجراحة المخ والأعصاب، والعيون.