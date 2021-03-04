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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فايروس كورونا

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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فايروس كورونا

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تدشن الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فايروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=957173
المناطق_واس

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع المديرية العامة للصحة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوعية الصحية أمس، الركن التوعوي لأهمية أخذ لقاح فايروس كورونا.
يأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوعية منسوبيها بأهمية أخذ لقاح فايروس كورونا, واتخاذ الاجراءات الوقاية وضمان تحقيق التباعد الاجتماعي في التعاملات الإدارية بين الموظفين.
وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات حسن الزهراني بأن الركن التوعوي يجيب على الاستفسارات الخاصة باللقاح، وآلية التسجيل في تطبيق “صحتي” ومدى الاستفادة القصوى من اللقاح، مشيراً إلى أن الركن يحوي على عدد من المنشورات والمطويات التوجيهية، وعدد من الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء الدخول للمسجد الحرام وأداء العمرة.

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