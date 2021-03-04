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المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل يعقد اجتماعه الثالث

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المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل يعقد اجتماعه الثالث

المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل يعقد اجتماعه الثالث
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المناطق_واس

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل عبر الاتصال المرئي أمس، اجتماعه الثالث ‏برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس التأسيسي المهندس إبراهيم بن سعيد أبو ‏راس.
واستعرض الاجتماع جدول الأعمال الذي اشتمل على مراجعة تقييم تقرير الحصة العينية، ومسودة النظام الأساس للشركة وآلية التمويل، وكذلك ما تم إنجازه في ملف تقييم الأصول المراد نقلها من الأمانة إلى الشركة والمراحل التي تم التوصل لها لكل أصل من الأصول المطلوب تقييمها مع عرض البرنامج الزمني لإنهاء عملية التقييم، بالإضافة إلى عرض مسودة النظام الأساس للشركة وأبرز ما ورد في مواد النظام.
وأكد أمين المنطقة ضرورة متابعة ملف تمويل الشركة وإيجاد مصادر تمويل ذات دخل سريع لمساعدة الشركة بالقيام بدورها في مراحلها المبكرة مع أهمية تغطية الجانب القانوني بهذا الشأن، مثمناً حرص ومتابعة سمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه على كل ما يخدم المنطقة.

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