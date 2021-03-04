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“تجمع الرياض الصحي الأول ” يناقش منشآته في جنوب وغرب الرياض نتائج 2020

“تجمع الرياض الصحي الأول ” يناقش منشآته في جنوب وغرب الرياض نتائج 2020

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“تجمع الرياض الصحي الأول ” يناقش منشآته في جنوب وغرب الرياض نتائج 2020

“تجمع الرياض الصحي الأول ” يناقش منشآته في جنوب وغرب الرياض نتائج 2020
http://almnatiq.net/?p=957182
المناطق_الرياض

عقد تجمع الرياض الصحي الأول، اجتماعه الإستراتيجي افتراضيًا لمناقشة أداء الربع الأخير لعام 2020، وذلك بحضور رئيس التجمع الدكتور صالح التميمي ، وقيادات المنشآت الطبية التابعة للتجمع .

وقال “التميمي”: نُوقشت في الاجتماع الإستراتيجي أبرز مؤشرات الأداء ونتائجها النوعية بشكل تفصيلي في مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الملك سلمان ومستشفى النقاهه ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى الإيمان و الإدارة التنفيذية لصحة المجتمع.
وأكّد ” التميمي ” أن تجمع الرياض الصحي الأول يعمل على رفع مستوى الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير أداء القوى البشرية العاملة، مشددًا على دور التجمع في بناء مجتمع صحي وواعٍ و بناء نظام صحي أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية .
وقدّم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور صالح التميمي في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدراء المنشآت وقادة مسارات الرعاية الصحية ، على حضورهم وتفاعلهم.
وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لان رضا المرضى في منشآتنا هو جوهر الرعاية الصحية.

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