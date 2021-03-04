علمني السرطان (2)

دلال القحطاني*

علمني السرطان معنى القدرة الإلهية واللطف الرباني، وأنني أجدها واستشعرها في ثنايا الدعاء والالتجاء الصادق لله تعالى.

علمني السرطان أن الأخوّة الحقيقية تظهر في لحظات لا يُمكن التفريط فيها، وأن الأخُ لا يُعوَض مهما أشغلتنا الحياة عن بعض، هي لحظات تُشكل فارقاً إما أن يشعر فيها الأخ بالرضا عن نفسه أو يعيش مع الندم طيلة حياته.

علمني السرطان أهمية التكافل الاجتماعي مع هذه الفئة من المرضى، وأن الجمعيات الخيرية لابد أن تعمل بجهد أكبر لمساعدة هؤلاء المرضى في تجاوز كثير من عقبات السفر والسكن والتنقلات وتخفف بعض الشروط الصعبة التي تشترطها عليهم.

علمني السرطان أن موظفي الخطوط الأمامية في أي قطاع لابد أن يرتقوا بأساليب الحوار مع هؤلاء المرضى، وأن يكونوا أكثر لُطفاً، ولا يكونوا معوَل هدم لما تبقى لهذا المريض من أمل له ولأسرته في الحياة.

علمني السرطان استشعار دعاء دخول الخلاء أكرمكم الله وأن النعم التي قد لا نشعر بها ونفعلها كل يوم تشكل هاجساً وحُلُماً لفاقديها.

علمني السرطان أن الطبيب إن لم يكن شُجاعاً في اتخاذ القرار ويحمل في قلبه إنسانية تُضاف إلى شهاداته، وإلا فإنه كائن لا يستحق أن يمارس هذه المهنة الشريفة.

علمني السرطان أن الجودة والكفاءة لا تّشرى، فكم من مستشفيات تملك أجهزة فاخرة، وغُرف واسعة، وأسرة مريحة، وعربات حديثة أنيقة، لكنها لا تمتلك فرقاً طبية ناجحة مميزة، كبعض المستشفيات المركزية التي “تعوض عن مساند الأقدام في عربات المرضى بمشدات تربطها على حافتيها”، لكنها تملك فِرقاً طبية متميزة في عطائها، واثقة في أدائها، إنسانية في تعاملها.

علمني السرطان كيف نحاول أن نخفف من أعبائنا، ونطلب المساعدة ممن نثق من حبهم لنا، حتى لا نسقط في أثناء مواجهته من كثرة الهموم والمسؤوليات ونخسر حربنا الحقيقية في منتصف الطريق.

*كاتبة وشاعرة سعودية.