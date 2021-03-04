فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض ينهي إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائفه

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أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مقابلات المتقدمين للتعيين على وظائفه الشاغرة .

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض رئيس لجنة المقابلات بالفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري حرص الرئاسة العامة على أن تتوفر في المتقدم الشروط الخاصة لكل وظيفة بالإضافة إلى حسن التوجه وسلامة المنهج وما ينبغي أن يكون عليه المنتسب لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم والرفق والحكمة . وأوضح فضيلته أن المقابلات أجريت للمتقدمين (عن بعد) تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أعرب فضيلته عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند على ما يحظى به الفرع من عناية ودعم من معاليه سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ قيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه .