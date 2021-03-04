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أمين عام “التعاون الإسلامي” يندد بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جازان

أمين عام “التعاون الإسلامي” يندد بشدة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جازان
http://almnatiq.net/?p=957218
المناطق_واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بشدة في بيان اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جازان بالمملكة، وذلك حسبما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.
وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قبل تلك الميليشيا تعتبر (جرائم حرب).

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