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أمين القصيم يدشن تطبيق تقييم المنشآت وبرنامج تقييم الزيارة الرقابية

أمين القصيم يدشن تطبيق تقييم المنشآت وبرنامج تقييم الزيارة الرقابية
http://almnatiq.net/?p=957219
المناطق_بريدة

دشن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تطبيق تقييم وتصنيف المنشآت ، صباح اليوم الخميس بمقر الأمانة بمدينة بريدة. والذي تنفذه الإدارة العامة لصحة البيئة بالمشاركة مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات و وحدة الرقابة البلدية.  

وتأتي هذه الخطوة بهدف تحسين مستوى الخدمات وإيجاد قناة تواصل مباشرة بين المستفيد والأمانة فيما يخص تقييم وتصنيف المطاعم عبر إشراك المستفيد بدور فاعل لمراقبة المنشأة وتقييم مستوى الخدمات بالمطاعم يشمل تقييم مستوى النظافة العامة وجودة الأطعمة المقدمة وسرعة تقديم الخدمة وكفاءة طاقم العمل ، وإتاحة نتائج التقييم لعموم المستفيدين.

كما دشن أمين منطقة القصيم برنامج تقييم الزيارة الرقابية ، والتي تمكن أصحاب المنشآت من تقييم العمل الرقابي لفريق الأمانة حسب معايير جودة الأعمال المعتمدة بالإضافة إلى تقييم العمل الرقابي من ناحية الأداء والزمن المتاح لمعالجة الملاحظات. كما تمكن أصحاب المنشآت من تقديم المقترحات والملاحظات.

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