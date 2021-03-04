“خوارزميات التصدي لكورونا” تجربة رائدة في تعليم القصيم

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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم، بالجلسات التدريبية المصاحبة لفعاليات اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021، والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع ، والتي نظمتها وزارة التعليم‬ بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك بعرض تجربتها ( خوارزميات التصدي لكورونا ) للمعلمة نوف الحربي من مركز الموهوبات ببريدة. المعلمة نوف الحربي أبانت أن فكرة (خوارزميات التصدي لكورونا ) انتجتها ظروف الجائحة وما نمر به من ظروف استثنائية في التعليم عن بعد حيث ربطت بين البرنامج المقدم لطالبات المرحلة المتوسطة مهارات الكورت تقنيا وبرمجيا بما نعيشه من أحداث، وأوضحت أنه برنامج إثرائي من برامج مركز الموهوبات ببريدة مقدم لطالبات المرحلة المتوسطة عبر منصة مايكروسوفت تيمز ، مشيرةً إلى أنه تم استخدام منصات عديدة وبرامج متنوعة في الأنشطة التفاعلية أُنتِج من خلالها العديد من المشاريع البرمجية سواء كانت مشاريع تعليمية أو ترفيهية للطالبات . وتناولت المعلمة أثناء عرض التجربة عدة محاور منها ماهو كورت التفكير، والكورت 1 والمهارات التابعة له ، وخطوات كتابة خوارزميات حل المسائل البرمجية والرسم البياني ،إضافةً إلى منصة الميك كود وكيفية تنفيذ مشروع قياس درجة الحرارة ،و برنامج المايند ستورم وطريقة تحميله وكذلك تنفيذ مشروع التباعد ،وسلطت الضوء على الاستراتيجيات ومنصات التعليم والتعلم المستخدمة في الأنشطة المقدمة للطالبات ،كما تطرقت لآلية تنفيذ البرنامج . وأكدت أن الهدف الرئيسي منه هو تحسين البيئة التعليمية المحفزة للابتكار والإبداع للتفكير والبرمجة لدى الطالبات ، وذلك لاكتساب أدوات تفكير متحركة تعمل في جميع المواقع والمناهج ، وتوظيف مهارات الكورت في حل المسائل البرمجية ،وتنفيذ الخطوات العلمية الصحيحة للدخول لمنصة الميك كود و الخطوات الخوارزمية للبرمجة بطريقة صحيحة ، مقدمة شكرها لوزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على دعمهم المتواصل لتطبيق البرامج الإثرائية بما ينعكس إيجابا على الميدان التربوي والتعليمي.