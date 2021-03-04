أمين عسير يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

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استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، صباح اليوم الخميس، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بندر العلياني، وذلك في مقر الأمانة بأبها.

وفي بداية اللقاء، رحب أمين المنطقة بمدير هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة والوفد المرافق معه.

بدوره، بين الحميدي أن الاجتماع تناول مواضيع متنوعة ومنها دعم الأمانة لدور الهيئة وما يتعلق بالملفات المشتركة بين الأمانة والهيئة، مؤكدًا أهمية التعاون الإعلامي بين الطرفين فيما يخدم التوعية العامة وغيرها من مجالات العمل التي قد تتكون بين الجهتين، مشيدًا بالجهود والأعمال التي تبذلها الهيئة بالمنطقة من خلال العديد من الأعمال، لافتًا إلى أهمية تفعيل آفاق الشراكة بين الأمانة وهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة لإطلاق برامج توعوية وتثقيفية تخدم المجتمع والصالح العام.

بدوره، ثمن مدير عام حقوق الإنسان بالمنطقة دعم الأمانة لفرع الهيئة خاصةً فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي و الإعلامي والتثقيفي في عدة وسائل، متطلعاً إلى مزيدٍ من أفق التعاون والأعمال ذات المصلحة العامة.

وبناءً على ذلك، أكدت مدير التواصل والتوعية بالهيئة فاتن عبيد مشاركة الأمانة للهيئة في عددٍ من المناسبات وكان أهمها مناسبة يوم المرأة ويوم كبار السن ويوم الطفل، مؤكدةً بأهمية التعاون لخلق مناشط توعوية وثقافية وإعلامية بين الجهتين.