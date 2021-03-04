“هدف” يعقد ورشة عمل افتراضية مع جامعتي جدة و الباحة لتفعيل اتفاقية دعم مكاتب توظيف الخريجين

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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل افتراضية بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في جامعة جدة والباحة، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعة من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الالكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وتناولت ورشة العمل، التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي الجامعة من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق والجامعة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.