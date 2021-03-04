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أمير مكة يستقبل أمين محافظة الطائف في مقر الإمارة

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أمير مكة يستقبل أمين محافظة الطائف في مقر الإمارة

أمير مكة يستقبل أمين محافظة الطائف في مقر الإمارة
http://almnatiq.net/?p=957238
المناطق_مكة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد ابن هميل، والذي أطلع سموه على حصول مشروع تخطيط الطائف الجديد على جائزة الإبداع لعام 2020 من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتُمنح الجائزة للمشروعات الإبداعية والبارزة والمتميزة في المجال العمراني والمعماري ، ويقع مخطط الطائف الجديد يقع على مساحة 1250 كم 2 ويضم عدداً من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تعزز مكانة مدينة الطائف سياحياً وتنموياً واقتصادياً.

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