تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي

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دشن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع للخزعات من الغدة الدرقية بالمستشفى .

وتم تدشين الوحدة بحضور رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور ناصر الأسمري و رئيس قسم علم الأمراض الدكتور حمزة الشهري .

حيث يتم تجميع العينات من قبل استشاري قسم الأشعة وبعد ذلك يتم صبغها و فحصها من قبل أخصائي علم الأمراض الخلوية ومن ثم تُسلم لإستشاري علم الأمراض لإصدار التقرير النهائي .

وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في المستشفيات الحكومية في منطقة عسير والتي ساهمت بدورها في التقليل من نسبة العينات الغير كافية للتشخيص.

