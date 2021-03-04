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تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي

تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي
http://almnatiq.net/?p=957245
المناطق_عسير

دشن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع للخزعات من الغدة الدرقية بالمستشفى .
وتم تدشين الوحدة بحضور رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور ناصر الأسمري و رئيس قسم علم الأمراض الدكتور حمزة الشهري .
حيث يتم تجميع العينات من قبل استشاري قسم الأشعة وبعد ذلك يتم صبغها و فحصها من قبل أخصائي علم الأمراض الخلوية ومن ثم تُسلم لإستشاري علم الأمراض لإصدار التقرير النهائي .
وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في المستشفيات الحكومية في منطقة عسير والتي ساهمت بدورها في التقليل من نسبة العينات الغير كافية للتشخيص.

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