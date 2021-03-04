دشن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع للخزعات من الغدة الدرقية بالمستشفى .
وتم تدشين الوحدة بحضور رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور ناصر الأسمري و رئيس قسم علم الأمراض الدكتور حمزة الشهري .
حيث يتم تجميع العينات من قبل استشاري قسم الأشعة وبعد ذلك يتم صبغها و فحصها من قبل أخصائي علم الأمراض الخلوية ومن ثم تُسلم لإستشاري علم الأمراض لإصدار التقرير النهائي .
وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في المستشفيات الحكومية في منطقة عسير والتي ساهمت بدورها في التقليل من نسبة العينات الغير كافية للتشخيص.
تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي
دشن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع للخزعات من الغدة الدرقية بالمستشفى .
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