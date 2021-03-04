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نائب وزير ” البيئة ” يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية السعودية لتعزيز العمل المشترك

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نائب وزير ” البيئة ” يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية السعودية لتعزيز العمل المشترك

نائب وزير ” البيئة ” يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية السعودية لتعزيز العمل المشترك
http://almnatiq.net/?p=957247
المناطق_الرياض

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارة والجمعية الطبية البيطرية السعودية بالجامعة ؛ تهدف لتحقيق التعاون والتكامل في خدمة المجتمع، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية 2030.
  مثل الاتفاقية من قبل الوزارة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، فيما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي.
  وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانيات المشتركة وعقد الندوات وورش العمل في مجال الاهتمام المشترك بما يساهم في تطوير قدرات منسوبي الطرفين في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات الوزارة من خلال تطبيق البحوث العلمية.
  وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان، -كلا فيما يخصه-، على تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات منها أخلاقيات المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة، ومشاريع الأبحاث العلمية والنشر العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك اقتراح ومراجعة السياسات الخاصة بالمهن الطبية البيطرية والثروة الحيوانية بالمملكة، والعمل على تحقيق المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات والسياسات المشتركة.
  ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقية؛ لتوحيد الجهود في مجال المستهدفات المشتركة، كالعمل على تنظيم ورعاية الملتقيات العلمية والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة، وإنشاء جوائز علمية ومسابقات تحفز الممارسين البيطريين وتحقق الانتماء للمهنة، والتدريب والاستشارات والتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات، الصحة والسلامة المهنية والحماية من العدوى.
  إلى هذا، وافق الطرفان على أن يتم التعاون بينهما وفق الاتفاقية من خلال تشكيل فريق عمل مشترك رئيس من الطرفين يقوم بإعداد خطة عمل مفصلة مشتملة على أدوار ومسؤوليات الطرفين، بما يتضمن آليات التنفيذ الفعال خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية، على أن يعمد كل فريق عمل رئيس من الطرفين؛ برفع تقارير ربع سنوية من تاريخ إبرام الاتفاقية؛ عن الإنجازات والصعوبات والمعوقات لممثلي الجانبين.

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