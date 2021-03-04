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معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

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معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني

معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=957253
المناطق_الحدود الشمالية

ترأس معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه يوم الخميس 20/7/1442هـ الموافق 4/3/2021م، الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441/1442هـ، وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني، وسعادة عمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة بالجامعة.
وقد وجه معاليه بأن يتم عقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لكافة المقررات النظرية (عن بعد)، أما فيما يخص المقررات العملية والسريرية فيحدد القسم الأكاديمي بالكلية نوعية الاختبارات (حضوريًا أو عن بعد) لكافة المراحل الجامعية، وذلك حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، حيث اطلع معاليه خلال شرح قدمه سعادة الدكتور المدني عن آلية تنظيم وعقد الاختبارات المزمع انطلاقها الأسبوع القادم بدءًا من يوم الأحد 23/7/1442هـ، الموافق 7/3/2021م.
وفي نهاية الاجتماع شكر معاليه الجميع على ما يقدمونه من جهود استعدادًا لاستكمال تنظيم عقد الاختبارات بكل يسر.

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