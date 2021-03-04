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شاهد.. “لا أحد يتعرض لهن” كلمة من مسن تبين اشتياقه لرؤية الغزلان في البراري مجددا

شاهد.. “لا أحد يتعرض لهن” كلمة من مسن تبين اشتياقه لرؤية الغزلان في البراري مجددا
http://almnatiq.net/?p=957255
المناطق- الرياض

كشف مقطع جميل وغير متكلف عكسه أحد كبار السن أثناء رؤيته للغزلان وهي تعود للبراري مجددا بعد أن ادى الصيد الجائر لانقراضها قبل عشرات السنين.
ويشاهد في المقطع تعجب المسن من رؤيتها حرة طليقة مع توجيهه رساله للجميع بعدم اعتراضها أو صيدها.
يذكر أن الجهات المعنية وعلى رأسها القوات الخاصة للأمن البيئي أقرت عقوبات قاسية لكل من يصطادها للحفاظ على التراث الطبيعي من خلال استعادة النظام البيئي للمملكة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اطلاق 100 ضبي في محمية الملك سلمان “حرة الحره” وذلك لعودة الحياة البرية للريم بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عام،

وتم وضع في هذه الظباء شرائح تتبع وأي شخص سيتعدى عليه سيعاقب من النظام وغرامة تصل إلى 25 الف ريال وقد يتضاعف المبلغ نظرا لباقي المخالفات مثل دخول المحمية والاصطياد فيها.

الأمن البيئى قطاع أمنى ولد حديثا شامخا قويا في حضوره وفي عمله في نشر ثقافة المحافظة على البيئة .

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