احدث الأخبار

المؤتمرُ الدولي لجهودِ المملكة في خدمةِ الإسلام والمسلمين يختتم أعماله بهذه التوصيات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال
أبرز المواد
 طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة
أبرز المواد
 وسيبقى الجدل
أبرز المواد
 معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 متحدث «الصحة» يحذر مُتلقي لقاح كورونا من مخالطة المصابين…الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر
أبرز المواد
 شاهد.. “لا أحد يتعرض لهن” كلمة من مسن تبين اشتياقه لرؤية الغزلان في البراري مجددا
أبرز المواد
 نائب وزير ” البيئة ” يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية السعودية لتعزيز العمل المشترك
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»
أبرز المواد
 تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي
أبرز المواد
المؤتمرُ الدولي لجهودِ المملكة في خدمةِ الإسلام والمسلمين يختتم أعماله بهذه التوصيات

المؤتمرُ الدولي لجهودِ المملكة في خدمةِ الإسلام والمسلمين يختتم أعماله بهذه التوصيات

أبرز المواد
متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

أبرز المواد
إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

أبرز المواد
النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

أبرز المواد

طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة

طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة
http://almnatiq.net/?p=957272
المناطق_واس

تمَكّن طبيب سعودي من إجراء عملية جراحية نادرة على مستوى العالم، وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية بتقنية “Simple Limbal Epithelial Transplantation”، لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة، تماثلت بعدها للشفاء – ولله الحمد -.
وأوضح ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمود بن جميل شويل، أن الطفلة تعُد الأصغر سناً على مستوى العالم ويجرى لها هذه العملية المعقدة بتقنية “Simple Limbal Epithelial Transplantation”، حيث تم نشر الحالة في المجلة الكندية لطب العيون، مما يُعد إنجازاً للطبيب السعودي ومقدرته على إجراء مثل هذه العمليات في مجال جراحات العيون والقرنية.
وبين الدكتور شويل أنه تم تطبيق هذه التقنية في وقت سابق لإنهاء معاناة امرأة كندية في العقد السادس من العمر، تدهور النظر لديها لأكثر من عامين لدرجة كبيرة، وراجعت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة في طب العيون إلا أن حالتها كانت في غاية الصعوبة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها وإخضاعها لهذه العملية والتقنية الحديثة في المجال الطبي، تماثلت بعدها للشفاء والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.

روابط ذات صلة

المؤتمرُ الدولي لجهودِ المملكة في خدمةِ الإسلام والمسلمين يختتم أعماله بهذه التوصيات

المؤتمرُ الدولي لجهودِ المملكة في خدمةِ الإسلام والمسلمين يختتم أعماله بهذه التوصيات
متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون
إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*