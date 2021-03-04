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النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال
http://almnatiq.net/?p=957283
المناطق - واس

وقع فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل -عبر الاتصال المرئي- اليوم, مذكرة تعاون مع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر لتعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجانبين.

وتضمنت مذكرة التعاون وضع الآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين الطرفين لتفعيل خطة العمل الوطنية بهذا الشأن -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، والمشاركة في إقامة دورات تدريبية دورية وورش عمل وندوات وملتقيات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، من أجل تفعيل العلاقة بين الجهتين، وتبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، حسب اختصاص كل جهة.

وأكد الشيخ المقبل أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف يأتي تحقيقاً للتكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم شؤون الأوقاف وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

من جهته أكد المهندس الناصر سعي الهيئة لتطبيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من رسالة الهيئة في النهوض بالقطاع الوقفي، وتحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية في تنمية القطاع وتعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع النيابة العامة خطوة مهمة في رحلة تحقيق تلك الأهداف.

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