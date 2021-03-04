احدث الأخبار

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون
أبرز المواد
 إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال
أبرز المواد
 طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة
أبرز المواد
 وسيبقى الجدل
أبرز المواد
 معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية يترأس الاجتماع السابع للجنة إدارة الأزمات لمتابعة تنظيم وعقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 متحدث «الصحة» يحذر مُتلقي لقاح كورونا من مخالطة المصابين…الأمر خطير وقد يعرضه للمخاطر
أبرز المواد
 شاهد.. “لا أحد يتعرض لهن” كلمة من مسن تبين اشتياقه لرؤية الغزلان في البراري مجددا
أبرز المواد
 نائب وزير ” البيئة ” يشهد توقع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية البيطرية السعودية لتعزيز العمل المشترك
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي الثاني حول «مستقبل التعلم الإلكتروني في السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠»
أبرز المواد
 تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير المركزي
أبرز المواد
 أمين عسير يستقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
أبرز المواد
متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

أبرز المواد
إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

أبرز المواد
النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

أبرز المواد
طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة

طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة

أبرز المواد

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

متحدث الصحة: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون
http://almnatiq.net/?p=957292
المناطق - واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات, مثمنًا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي, مبينًا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين المملكة ولله الحمد (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز تأكد 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2046344 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ28557611 عبر مركز 937 , كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

روابط ذات صلة

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا

إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 12 إصابة بكورونا
النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال

النيابة العامة وهيئة الأوقاف يتعاونان في مكافحة غسل الأموال
طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة

طبيب سعودي يجري عملية نادرة على مستوى العالم لأصغر طفلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*