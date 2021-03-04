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وزير خارجية روسيا يزور المملكة الأسبوع المقبل

وزير خارجية روسيا يزور المملكة الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=957318
المناطق - وكالات

 أعلنت روسيا، اليوم، الخميس أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيجري الأسبوع المقبل جولة تشمل ثلاث دول خليجية سيقوم خلالها بمباحثات مع كبار المسؤولين فيها.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي بموسكو أن لافروف سيقوم في الفترة من 8 الى 12 مارس الجاري بجولة تشمل المملكة والامارات وقطر.

وأضافت أن لافروف سيجري مباحثات مع كبار مسؤولي الدول الثلاث تتعلق بمجمل العلاقات الثنائية ومناقشة سبل تطويرها.

وبينت ان المباحثات ستتناول سبل مواصلة التنسيق في اسواق الطاقة العالمية والتعاون في مجال التصدي لتفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ).

وذكرت ان الاهتمام خلال المباحثات سيتركز على سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وبلورة مشاريع واعدة وتنشيط عمل اللجان الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي.

ولفتت الى المباحثات ستتناول أيضا تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط وضرورة معالجة النزاعات القائمة هناك عن طريق المفاوضات على اساس مراعاة مصالح جميع الاطراف المعنية وهواجسها. 

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