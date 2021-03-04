قادة الكشافة يساهمون في تنظيم مراجعي مراكز لقاح كورونا

المناطق _ الرياض _ مبارك الدوسري:

تُساند الفرق التطوعية الكشفية التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، وزارة الصحة في العديد من المناطق والمحافظات، وعبر قطاعاتها المختلفة في تنظيم وتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين في المراكز المُعدة من قبل الوزارة لتطعيم لقاح كوفيد 19 المستجد.

واوضح مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد العسيري، أن القادة الكشفيين يقدمون تلك الخدمة جنباً إلى جنب مع موظفي وزارة الصحة حيث يباشرون التوجيه والإرشاد، ودفع العربات لكبار السن، وتنظيم المركبات في المواقف المخصصة لها لكل القادمين إلى تلك المراكز الذين حصلوا على موعد مُسبق عبر تطبيق “صحتي”، مبيناً أن القادة الكشفيين المتطوعين لتلك المهمة يمكنهم إضافة ساعاتهم التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومنصة التطوع الصحي، والمشروع الكشفي العالمي “رسل السلام”.

في السياق نفسه، أفاد نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد، أن مشاركة الجمعية تأتي لدعم الجهود الوطنية في ظل التعامل مع الجائحة، انطلاقا من مبادئ وأهداف وطريقة الحركة الكشفية التي تؤكد على أهمية خدمة الآخرين وتقديم الخدمة المجتمعية من خلال الدعم المعنوي واللوجستي للجهات المختصة، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية وتعزيزاً للمشاركة الوطنية في مواجهة تلك الأزمة.