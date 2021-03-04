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الرياض.. إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

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الرياض.. إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

الرياض.. إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
http://almnatiq.net/?p=957334
المناطق - واس

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

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