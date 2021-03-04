أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بوجود والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره

تفاجأ أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته لحـادث تصادم وقع بين سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء، بأن السيارة تعود لوالده وبرفقته شقيقتيه.
ورأى الرجل والده محتجزاً داخل السيارة؛ في حالة وفاة بسبب وقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة.
وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى مساء أمس (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حـادث تصادم سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز المضيّح.
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