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أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بوجود والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره

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أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بوجود والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره

أحد رجال الدفاع المدني يتفاجأ بوجود والده وشقيقتيه ضمن حـادث ‏يباشره
http://almnatiq.net/?p=957337
المناطق - حائل

تفاجأ أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته لحـادث تصادم ‏وقع بين سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية ‏الصفراء التابعة لمركز المضيّح ، بمحافظة سميراء، بأن السيارة ‏تعود لوالده وبرفقته شقيقتيه‎.‎

ورأى الرجل والده محتجزاً داخل السيارة؛ في حالة وفاة بسبب وقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات ‏متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى ‏الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة‎.‎

وكان مركز الدفاع المدني بمحافظة سميراء تلقى مساء أمس (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حـادث ‏تصادم سيارة “داتسون” تقل عائلة، مع جمال سائبة بالقرب من قرية الصفراء التابعة لمركز ‏المضيّح‎.‎

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