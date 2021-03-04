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أكثر من 39 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن

أكثر من 39 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=957344
المناطق - واس

قدّمت عيادات “تطمن” في محافظة حفر الباطن خدماتها 39,588 مستفيدا, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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