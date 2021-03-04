فيديو.. داخلية الكويت تطيح بشخص نشر فيديو له وهو يقتُل قطتين صغيرتين مستخدمًا غاز

ألقت وزارة داخلية الكويت اليوم (الخميس) القبض على شخص قام بتعذيب وقتـل صغار القطط بطريقة وحشية موثقًا فعلته بالفيديو.
وبينت الوزارة أنه فور رصد مقطع الفيديو تم تكثيف التحريات حول الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، وباستدعائه ومواجهته بمقطع الفيديو، أقر واعترف بأنه هو من قام بارتكاب الواقعة، لافتة إلى أنه تم تحويل المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.
في السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة شئون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، أن عقوبة تعذيـب الحيوان بأي شكل من الأشكال تشمل الحبس والغرامة التي تصل إلى عشرين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأبرز مقطع الفيديو المتداول حبس قطتين صغيرتين داخل علبة بلاستيكية، بعد أن قام الشخص بتعبئتها بنوع من الغاز وإحكام غلقها، فيما يتم سماع صوت أنين القطتين اللتين تصارعان المـوت، قبل أن تظهرا في نهاية المقطع وهما قد فارقتا الحياة.
وتحدث الشخص في الفيديو مبيناً أنه عثر على هاتين القطتين الرضيعتين في أحد الشوارع بعد أن تخلت عنهما والدتهما، لافتاً إلى أنه حاول أن يقدم لهما الحليب لكنهما رفضتا تناوله، ولذا فإنه لم يجد بداً من أن يجرب عليهما “تجربة المـوت الرحيم” باستخدام غاز أحادي الكربون.
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