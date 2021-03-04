فيديو.. داخلية الكويت تطيح بشخص نشر فيديو له وهو يقتُل قطتين صغيرتين مستخدمًا غاز

المناطق - وكالات

ألقت وزارة داخلية الكويت اليوم (الخميس) القبض على ‏شخص قام بتعذيب وقتـل صغار القطط ‏بطريقة وحشية موثقًا فعلته بالفيديو.‏

وبينت الوزارة أنه فور رصد مقطع الفيديو تم تكثيف التحريات حول الواقعة والتوصل إلى مرتكبها، وباستدعائه ومواجهته بمقطع الفيديو، أقر واعترف بأنه هو من قام بارتكاب الواقعة، لافتة إلى أنه ‏تم تحويل المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ‏بحقه.‏

في السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة شئون الزراعة والثروة ‏السمكية الكويتية، أن عقوبة تعذيـب الحيوان بأي ‏شكل من الأشكال تشمل الحبس والغرامة التي تصل إلى عشرين ‏ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

وأبرز مقطع الفيديو المتداول حبس قطتين صغيرتين داخل علبة بلاستيكية، بعد أن قام الشخص بتعبئتها بنوع من الغاز وإحكام غلقها، فيما يتم سماع ‏صوت أنين القطتين اللتين تصارعان المـوت، قبل أن تظهرا في نهاية المقطع وهما قد فارقتا الحياة.‏

وتحدث الشخص في الفيديو مبيناً أنه عثر على هاتين القطتين الرضيعتين في أحد الشوارع بعد أن تخلت عنهما والدتهما، لافتاً إلى أنه حاول أن يقدم لهما الحليب لكنهما ‏رفضتا تناوله، ولذا فإنه لم يجد بداً من أن يجرب عليهما “تجربة المـوت الرحيم” ‏باستخدام غاز أحادي الكربون.‏