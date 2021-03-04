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إغلاق 22 منشأة تجارية ورصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 22 منشأة تجارية ورصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

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إغلاق 22 منشأة تجارية ورصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

إغلاق 22 منشأة تجارية ورصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=957355
المناطق - الدمام:

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 22 منشأة تجارية مخالفة، كما رصدت 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، وذلك من خلال 1317 جولة رقابية، نفذتها الأمانة، و(19) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، (27) بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية، للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعتها لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ودعَت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

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