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أمير جازان يدشن مشروعات تنموية في محافظة صامطة بأكثر من 720 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=957379
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة تفقدية لمحافظة صامطة ، ضمن جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ودشن سمو أمير المنطقة خلال الجولة، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ، شملت مشروع تطوير الواجهة البحرية بمركز السهي -غرب محافظة صامطة- الذي يقع على مساحة تقدر بـ60 ألف متر مربع تضم مسطحات خضراء وممرات مشاه، ومنطقة رياضية للبالغين، ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال، ومواقف سيارات، ومساحات خاصة للاستثمار ، وأماكن مخصصة للأسر المنتجة، وعددا من المشروعاتِ التنمويةِ والتعليميةِ والصحيةِ والزراعيةِ وغيرها، بلغت قيمتها 720,421,253.92 ريال.

وتضمنت المشروعات، مشروع تعزيز الشبكاتِ والمعداتِ الكهربائيةِ وإحلال الشبكاتِ الهوائيةِ الكهربائيةِ وإيصال الخدمةِ للمشتركين الجددِ ، ومشروع كليةِ العلومِ والآدابِ للبنات ، والكلية التقنية للبنات ، ومشروعات تطويرِ أقسامِ العلاجِ الطبيعي والنساءِ والولادةِ والكُلى بمستشفى صامطةَ العام ، ومشروع التوصيلاتِ المنزلية للصرف الصحي, ومشروع المركز الحضاري ، ومقرات حكومية أمنية وخدمية ، ومشروع إنشاءِ نادي حطين الرياضي، إضافةً الى مشروعاتٍ بلديةٍ مختلفة يتم تنفيذُها حالياً.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر، أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها، مؤكداً ما تحظى به منطقة جازان من دعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة.

ولفت سموه الانتباه إلى المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية ، مشدداً على وجوب التكاتف والتعاون؛ لتسريع عملية التنمية وتحقيق رؤىة المملكة 2030 التي تسير بخطى ثابتة وناجحة وبدأنا نجني ثمارها ولله الحمد.
حضر الجولة وحفل التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من المسؤولين.

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