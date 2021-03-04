النيابة توضح عقوبة الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية

أكدت النيابة العامة حظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع،.
وقالت النيابة، يُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشاً إذا تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وقالت كل من ارتكب الأفعال الآتية:
- غش او شرع في غش أي جهاز او مستلزم طبي.
- باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك.
- أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوشا أو غير حاصل على إذن التسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك.
- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.
يعاقب بـ:
- السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.
- غرامة تصل إلى عشرة ملايين.
- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى مائة وثمانين يومًا.
- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية – محل المخالفة – لمدة تصل إلى عام.
- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.
- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة تصل إلى مائة وثمانين يومًا.
- نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة القطعية.
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