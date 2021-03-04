النيابة توضح عقوبة الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية

المناطق - الرياض

‏أكدت النيابة العامة حظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع،.

وقالت النيابة، يُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشاً إذا تغير محتواه بما يؤثر سلباً في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.

وقالت كل من ارتكب الأفعال الآتية:

غش او شرع في غش أي جهاز او مستلزم طبي. باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك. أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوشا أو غير حاصل على إذن التسويق، أو حاول إدخال أي من ذلك. صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش.

يعاقب بـ: