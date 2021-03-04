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التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

أبرز المواد
التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

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التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات
http://almnatiq.net/?p=957405
المناطق - واس

نفذت وزارة التجارة (4.023) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام معارض السيارات ومراكز صيانتها في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمواجهة فيروس “كورونا”.
وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 357 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتؤكد وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية؛ لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

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