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تنمية الرياض تنظم خمسة لقاءات افتراضية لتوعية المجتمع المحلي

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تنمية الرياض تنظم خمسة لقاءات افتراضية لتوعية المجتمع المحلي

تنمية الرياض تنظم خمسة لقاءات افتراضية لتوعية المجتمع المحلي
http://almnatiq.net/?p=957409
المناطق - الرياض

نظم مركز التنمية الاجتماعية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال آخر شهرين خمسة لقاءات توعوية افتراضية لـ 300 مستفيد ومستفيدة من جميع فئات المجتمع .

واشتملت اللقاءات التي كانت بعناوين ” الثوابت التربوية في ظل التغييرات ” و”المناعة النفسية وقت الأزمات” و” الضغوط النفسية وتأثيرها على الهرمونات” و”تأثيرات الحجر الصحي المنزلي” و”الإسعافات الأولية” على العديد من المحاور أهمها “تحولات الأسرة وأنواع المناعة النفسية ومفهوم الضغوط وأنواعها وأفضل الطرق لتجاوز تأثيرات الحجر السلبية”، كما صاحب اللقاءات تطبيقات عملية وإجابة على استفسارات الحضور.

يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرات المشروع التثقيفي “نتواصل عن بعد” الذي أطلقه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بداية العام الحالي بمشاركة وزارة التعليم، ووزارة الصحة، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمان الأسري، والصحة النفسية، لنشر الوعي والثقافة الصحية بين افراد المجتمع المحلي .

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