احدث الأخبار

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
أبرز المواد
 التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات
أبرز المواد
 التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات
أبرز المواد
 مجمع إرادة يواصل نشر التوعية الصحية عبر سلسلة من المنشورات التوعوية
أبرز المواد
 “وزارة الموارد” تفتتح الملحقية العمالية في مصر
أبرز المواد
 النيابة توضح عقوبة الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدًا
أبرز المواد
 أمير جازان يدشن مشروعات تنموية في محافظة صامطة بأكثر من 720 مليون ريال
أبرز المواد
 المملكة تمدد خفضها الطوعي لإنتاجها النفطي خلال شهر أبريل
أبرز المواد
 تعادل التعاون والباطن في افتتاح الجولة 22 من دوري المحترفين
أبرز المواد
 فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة
أبرز المواد
 المملكة: نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحك بسبب سياسة الابتزاز النووي الإيرانية
أبرز المواد
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

أبرز المواد
التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

أبرز المواد
التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

أبرز المواد
مجمع إرادة يواصل نشر التوعية الصحية عبر سلسلة من المنشورات التوعوية

مجمع إرادة يواصل نشر التوعية الصحية عبر سلسلة من المنشورات التوعوية

أبرز المواد

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
http://almnatiq.net/?p=957410
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية ، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

روابط ذات صلة

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات
التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات

التجارة: 4 آلاف زيارة وأكثر من 350 مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في معارض ومراكز صيانة السيارات
مجمع إرادة يواصل نشر التوعية الصحية عبر سلسلة من المنشورات التوعوية

مجمع إرادة يواصل نشر التوعية الصحية عبر سلسلة من المنشورات التوعوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*