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تقنية تبوك تُكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي والمتفوقين الحاليين

تقنية تبوك تُكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي والمتفوقين الحاليين

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تقنية تبوك تُكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي والمتفوقين الحاليين

تقنية تبوك تُكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي والمتفوقين الحاليين
http://almnatiq.net/?p=957432
المناطق - تبوك

أقامت عمادة الكلية التقنية بتبوك ممثلة بقسم التوجيه والإرشاد حفلا تكريميا للمتدربين (الخريجين) الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي، والمتدربين (المستمرين) المتفوقين الأوائل على جميع التخصصات، وذلك برعاية عميد الكلية التقنية المهندس علي البلوي، وبحضور كل من وكيل الكلية لشؤون المتدربين، والدكتور عياش العنزي رئيس قسم التوجيه والإرشاد، ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريب، والمتدربين المحتفى بهم.

وقال رئيس وحدة التوجيه والإرشاد الدكتور عياش العنزي إن المتفوقين في كل مجتمع يمثلون ثروة وطنية هائلة، ويمكن عند اكتشافها وتوظيفها التوظيف الجيد أن تسهم في بناء شخصيات متميزة، وتفرز مجتمعات قوية رائدة، مبينا أن من أهم مقومات التفوق والتميز تحديد الأهداف والتعلم الذاتي وتنظيم الأوقات، وتطوير النفس دائما بكثرة البحث والقراءة والإطلاع ، وكذلك اكتشاف المتفوق لمهاراته وقدراته وميوله.

ونوه عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي بأن تكريم المتدربين يلبي مطلبا تربويا ونفسيا وأسريا ومجتمعيا.

وأشار عميد الكلية التقنية إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والكلية سوف تحرص دائما على تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين، متمنياً أن يقتدوا بهم زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي الختام تم تكريم المتدربين المتفوقين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير إذ بلغ عدد المتدربين (الخريجين) الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي على مستوى الكليات التقنية في المملكة ( 10 ) متدربين.

كما بلغ عدد المتدربين المستمرين المتفوقين المحتفى بهم 36 متدربا توزعوا على اثنى عشر تخصصا.

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