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رئيس بلدية بيشة يوجه بإعادة تأهيل حديقة الحميمة ويتابع أعمال رفع المخلفات من الأحياء

رئيس بلدية بيشة يوجه بإعادة تأهيل حديقة الحميمة ويتابع أعمال رفع المخلفات من الأحياء
http://almnatiq.net/?p=957434
المناطق - عسير

وجه رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، الفرق الميدانية واللجان المختصة بإعادة تأهيل حديقة الحميمة والشروع في إزالة التشوهات البصرية منها، وذلك خلال جولته على الحديقة ومرافقها، إلى جانب توجيه فرق النظافة بإزالة المُخلفات مجهولة المصدر من مخطط الحمة واتخاذ اللازم حيال المباني التي رُصد عليها تجاوزات.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن الحديقة تتميز بموقعها الحيوي وبالتالي استحقت البدء بإعادة تأهليها وتطويرها، مؤكدًا أن البلدية تتابع عددًا من المشاريع ومنها استبدال الأعمدة القديمة بأعمدة حديثة بمواصفات عالية ومشاريع السفلتة والإنارة وفق مراحل مرسومة وواضحة.

وأضاف ابن جلبان أن الأعمال تشمل إزالة التشوهات البصرية والمُخلفات مجهولة المصدر من مخطط الحمة مع اتخاذ اللازم حيال المباني التي عليها تجاوزات، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجميع مع البلدية التي تتابع عددًا من المشاريع من خلال إعادة تأهيل بعض الشوارع وإصلاحها ومتابعة أعمال التحسين والتطوير وذلك بمتابعة من أمانة المنطقة ممثلةً في أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، مؤكدًا أن البلدية بدأت حملتها في أحياء المحافظة من الأسبوع الماضي وستستمر الحملة على كافة أحياء وقرى المحافظة.

ووقف رئيس البلدية ميدانيًا على الحديقة، ووجه المختصين بدراسة إعادة تأهيلها مباشرةً.

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